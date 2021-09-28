Минпромторг не ожидает повышения утильсбора в 2021 году

Утилизационный сбор на автомобили, о планах индексации которого Минпромторг РФ объявил в начале этого года, с высокой вероятностью не будет повышен до 2022 года, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Напомним, Минпромторг заявлял о планах проиндексировать утильсбор уже в первом квартале текущего года, но повышение было отложено на неопределенный срок, пишет агентство "Финмаркет".Предполагалось, что базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей. Как говорилось в пояснительной записке к проекту, ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Напомним, в последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

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