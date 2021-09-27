Volvo представила обновленный логотип

Компания Volvo представила новый фирменный логотип, который появился на официальном сайте шведской марки. В компании отказались от трехмерного дизайна в пользу упрощенной черно-белой эмблемы в виде круга со стрелкой, символизирующих щит и копье Марса. Подобный значок компания использует с 1930 года.

Как пишет портал Autonews.ru, пока измененный логотип есть только на официальных интернет-страницах, а также в соцсетях Volvo. При этом, как ожидается, новая эмблема появится на серийных автомобилях компании, выпущенных после 2023 года.

Напомним, в последние несколько лет целый ряд автомобильных компаний сменил внешний вид своих логотипов. К упрощенному дизайну эмблем обратились марки BMW, Nissan и Volkswagen, а также Renault и Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo решила отказаться от традиции называть свои модели буквенно-цифровыми сочетаниями, такими как XC90, C40, S60 и так далее. Напомним, практика использования Volvo букв XC для кроссоверов, V – для универсалов, C – для купе и S – для седанов восходит к 1995 году. Однако переход в эру электромобилей шведский автопроизводитель хочет отметить введением имен собственных. По словам генерального директора Volvo Хакана Самуэльссона, первым название нового формата получит новое поколение кроссовера XC90. Новинка должна появиться в 2022 году, но глава Volvo сказал, что новое имя модели еще не утверждено, и в компании идет «очень интересное и творческое обсуждение».

Между тем, планы Volvo, похоже, идут вразрез с тенденциями в мировом автопроме. Volkswagen, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания, перешел от таких имен, как Golf и Tiguan, к обозначениям ID.3 и ID.4. BMW и Mercedes-Benz тоже предпочитают названия типа iX и EQS, но у них это соответствует давней традиции.

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Фото: Volvo