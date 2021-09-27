Dacia Sandero в августе остался бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero в августе остался самой продаваемой моделью на европейском рынке, сохраняя звание бестселлера второй месяц подряд. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, третье поколение Dacia Sandero стало настоящим успехом для румынской марки, несмотря на некоторые проблемы с доступностью автомобилей.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал компактный хэтчбек Dacia Sandero с показателем 14961 реализованная машина (+8%). На втором месте остается Volkswagen Golf, чьи продажи составили 13664 единицы (-38%). Третий результат показал Toyota Yaris – реализация этой модели увеличилась на 18% до 12594 автомобилей. Далее идет Dacia Duster, на котором остановили свой выбор 11327 европейских покупателей (+4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 11179 экземпляров (-6%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat 500 (10966 шт., +28%), Volkswagen Polo (10283 шт., -16%), Toyota Corolla (9912 шт., -11%), Hyundai Tucson (9739 шт., +36%) и Ford Puma (9304 шт., -16%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Dacia