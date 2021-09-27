Минимальная цена Kia Sportage за два года увеличилась на 34%

С сентября 2019-го по сентябрь 2021-го стоимость базовой версии Kia Sportage увеличилась на 465 000 руб., или на 33,5%. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто», составив подробный график роста минимальной и максимальной цены этой модели. Топовая комплектация за это время выросла в цене на 330 000 руб., или на 14,3%.

Если сравнивать темпы роста в предыдущем двухлетнем периоде, с сентября 2017-го по сентябрь 2019-го, то тогда рост минимальной и максимальной цен был гораздо ниже и составил 120 000 руб. (+9,4%) и 165 000 руб. (+7,7%) соответственно.

Напомним, два года назад компактный Kia Sportage был вторым по популярности кроссовером в России после Hyundai Creta, а также вторым в линейке Kia после гораздо более доступного Rio. На его долю тогда приходилось 15% от всего объема реализации автомобилей Kia в России, ежемесячные продажи ставили рекорд за рекордом, а спрос неуклонно рос.

Сегодня позиции Sportage несколько пошатнулись, его обходят более «свежие» модели, уже прошедшие процедуру обновления, - Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Однако компактный «кореец» тоже готовится к смене поколений – мировая премьера нового Kia Sportage состоялась в июле 2021-го, до нас новинка доберется позже, в первой половине 2022 года. Как это скажется на стоимости кроссовера? Скоро узнаем.

Пока же на выбор клиентам предлагается 15 модификаций Kia Sportage, включая лимитированную серию Black Edition. Линейка двигателей состоит из двух бензиновых моторов рабочим объемом 2,0 и 2,4 л с отдачей 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цена на модель варьируется от 1 854 900 до 2 634 900 руб.

А на какие модели кроссоверов покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Kia