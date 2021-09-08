Hyundai прекратит продажи автомобилей с ДВС после 2040 года

Корейский автоконцерн Hyundai Motor рассказал о стратегии по достижению углеродной нейтральности. По планам компании, это должно случиться до 2045 года, а важным шагом к достижению этой цели является отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пишет "Российская газета".

К 2040 году Hyundai Motor намерена снизить уровень выбросов углерода на 75% по сравнению с показателями 2019-го, а еще через пять - достичь полной углеродной нейтральности в своей производственной и операционной деятельности. Для этого разработано несколько шагов, первым из которых является увеличение количества электрифицированных моделей.

Согласно планам Hyundai, к 2030 году 30% от всех продаваемых в мире автомобилей марки будет приходиться на модели с нулевым уровнем выбросов (ZEV), а к 2040 году аккумуляторные электромобили (BEV) и электромобили на водородных топливных элементах (FCEV) будут составлять 80% в общем объеме продаж. С 2035 года в Европе прекратятся продажи автомобилей Hyundai с двигателями, которые работают на ископаемых видах топлива, с 2040 года - во всем мире.

Что касается водородомобилей, то в 2023 году Hyundai представит модель Nexo нового поколения и новый водородный минивэн (MPV), полноразмерный кроссовер на топливных элементах появится после 2025 года.

Еще одним шагом по достижению цели углеродной нейтральности станут платформы нового поколения, такие как роботакси на базе Ioniq 5, не требующие контроля со стороны водителя, и транспортные средства городской воздушной мобильности (UAM).

Также Hyundai будет развивать добычу "зелёного" водорода, получаемого путем электролиза воды от источников с низким уровнем выбросов СО2, принципы повторного использования аккумуляторов в системе хранения энергии, концепцию возврата энергии Vehicle-to-grid (V2G) из батареи обратно в сеть с целью снижения нагрузок потребления, особенно в часы пик, модернизировать производственные площадки с целью сокращения выбросов в атмосферу во время технологических процессов.

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Фото: Hyundai