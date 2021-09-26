70% дизельных легковых автомобилей в РФ – кроссоверы и внедорожники

В России числится около 2,5 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (на середину 2021 года). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 70% от этого парка составляют кроссоверы и внедорожники.

Так, в нашей стране в общей сложности насчитывается чуть более 1,7 млн дизельных SUV. При этом показатели других сегментов значительно уступают ему. Например, второй по объему легковых автомобилей с дизельными моторами – сегмент пикапов – составляет 209 тыс. экземпляров, что эквивалентно доле в 8,5%.

На долю дизельных машин сегментов D (142 тыс. шт.) и С (115 тыс. шт.) приходится 5,8% и 4,7% соответственно. Также стоит отметить сегмент Е (99 тыс. шт.), который совсем чуть-чуть не дотянул до 100-тысячной отметки. Его доля равна 4% от общего количества легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. У оставшихся сегментов этот показатель меньше.

Во сколько обходится содержание дизельного (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ