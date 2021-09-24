IT-Революция - 2021: для автобизнеса, который хочет развиваться

У нас - IT-Революция! А у вас? Вы готовы блеснуть новыми решениями и показать автомобильному бизнесу, что без ваших ярких цифровых идей в будущем делать нечего? Прошел год с нашего последнего форума «IT-Революция», подготовленного экспертами агентства «АВТОСТАТ», а самые перспективные из представленных в прошлом году проектов уже внедряются в дилерских центрах. Однако мир не стоит на месте, и мы обновили программу форума, включили в нее новых интересных спикеров и новые актуальные темы. Мы движемся вперед и зовем с собой всех, кто открыт новым решениям.

27 октября в Москве (место проведения и личных встреч - стартхаб «Красный Октябрь» или - как вариант - у экранов компьютеров) мы ждем на знакомство с революционными проектами и идеями всех, кто следит за цифровыми новинками в автобизнесе и ловит их на лету, чтобы быть успешными - дилерские центры и дистрибьюторы, коммерческие банки, страховые и кредитные компании, ну и, конечно же, представителей различных смежных бизнесов.

Имена спикеров мы назовем вам чуть позже. У нас в программе точно будет сессия автопроизводителей на тему: «Будущее индустрии в цифровую эпоху». И еще мы традиционно объявили конкурс IT-решений для автобизнеса. У вас есть гениальные идеи, как улучшить работу дилерских центров? Вы знаете, как увеличить конверсию и работу со складскими запасами? Вы придумали новый проект, позволяющий продавать больше запчастей и помогать клиенту экономить?

У вас есть стартап, который будет интересен автобизнесу? Тогда вам сюда, к единомышленникам!

Проект сыроват? Ваши будущие клиенты подскажут его слабые и сильные стороны! Не знаете, где начать пилотные испытания? Выстроятся в очередь! Готовы внедрять? Целевая аудитория внимательно оценит его достоинства! А наше жюри - профессионалы, компетентность которых в автобизнесе не вызывает сомнений, практики с солидным опытом - выберет из интересных проектов самые эффективные и актуальные.

Итак, 27 октября, Москва, Берсеневская набережная, дом 6, «IT-Революция-2021». Оффлайн или онлайн - выбирайте свой вариант участия!

Онлайн - это просто, оффлайн - это круто, потому что это личные встречи, общение с коллегами из других регионов, расширение горизонтов.