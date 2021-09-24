Honda представила семиместный кроссовер BR-V второго поколения

Компания Honda представила компактный кроссовер BR-V второго поколения. Модель, получившая трехрядный салон с семью посадочными местами, дебютировала в индонезийской Джакарте. Это самая популярная модель японской марки в этой стране – на BR-V первого с 2015 года поколения пришлось около 30% продаж компании.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне автомобиль получился похожим на концептуальный кроссовер N7X, дебютировавшего весной 2021 года. Обозначение кроссовера расшифровывается как «New 7-Seater eXcitement». После смены поколения автомобиль обзавелся более узкой светодиодной оптикой с L-образными дневными ходовыми огнями.

Что касается салона, кроссовер получил аналоговую панель приборов, между циферблатами которой расположился 4,2-дюймовый информационный TFT-дисплей, а также медиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Honda BR-V второго поколения будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим 121 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мотор действует с вариатором, передающим тягу на передние колеса.

Цены на Honda BR-V нового поколения пока не объявлены. Автомобиль первого поколения в Индонезии стоит от 240 млн рупий (примерно 1,2 млн рублей по актуальному курсу).

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Фото: Honda