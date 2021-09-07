КАМАЗ в 2021 году может увеличить экспорт в 1,5 раза

Экспорт КАМАЗа по итогам 2021 года может вырасти в годовом выражении в 1,5 раза раза, сообщил в интервью газете "Ведомости" гендиректор компании Сергей Когогин. Напомним, в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 КАМАЗ снизил экспорт автотехники на 13%, до 4359 автомобилей и сборочных комплектов.

"В целом предполагаем, что в 2021 году сможем увеличить экспорт на 50%. Не скажу, что это просто. Если в предыдущие годы основным ограничением для нас были политические риски, то в этом году это, конечно, COVID-19. Периодически закрываются границы стран, возникают перерывы в контактах ", - рассказал С.Когогин. Тем не менее, по его словам, сегодня компания "не жалуется" на экспортные отгрузки.

"На всех наших традиционных экспортных рынках ситуация примерно одинаковая. В Казахстане хороший спрос, даже несмотря на то, что основной объем дорожного строительства там был выполнен несколько лет назад. Рост местного рынка в этом году составляет 30%, и у нас экспорт вырос почти на 60% за первое полугодие", - привел пример глава КАМАЗа.

Он отметил, что интерес к камазовской полноприводной технике проявляют страны Ближнего Востока - Саудовская Аравия и ОАЭ. Задача этого года - выбрать партнеров, чтобы в следующем году постараться вывести на рынок грузовики новейшего поколения К5". Кроме того, по словам С.Когогина, "серьезные намерения по этим автомобилям есть и в Азербайджане". Положительной динамики экспорта стоит ждать и во Вьетнаме, где у КАМАЗа работает СП.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2021 года КАМАЗ увеличил экспортные поставки на 58,6%, до 3004 автомобилей и сборочных комплектов. Из этого объема 85% пришлось на страны СНГ.

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