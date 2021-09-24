США намерены решить проблему с глобальным кризисом полупроводников

Соединенные Штаты заявили о готовности решить проблему с глобальным кризисом полупроводников, из-за которого сокращается производство автомобилей во всем мире.

Как сообщает агентство «Прайм», власти США намерены обсудить пути преодоления кризиса поставок чипов с компаниями, в числе которых крупнейшие автопроизводители – General Motors, Ford Motor и Stellantis. Вашингтон планирует собрать информацию о ситуации и путях ее решения от производителей. Это нужно, чтобы получить более подробное представление о вопросе дефицита чипов в промышленности и поиске эффективного решения в кризисе цепочек поставок. Как прокомментировал агентству Reuters представитель администрации президента США Джо Байдена, власти ожидают обратной связи о «спросе и предложении, запасах, заказах и сегментах клиентов» через 45 дней.

По словам другого чиновника, Белый дом намерен создать систему раннего оповещения о закрытии производств микроэлектроники из-за коронавируса по всему миру. Для реализации этой системы США будут собирать данные от своих посольств и пострадавших предприятий. Помимо этого правительство Соединенных Штатов намерено оказывать техническую и материальную помощь ключевым заводам, чтобы поддерживать производство чипов.

Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка.

Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года.

«Мы наблюдаем эффект от временной остановки производства на ряде заводов и нехватки микрочипов. Напомним, резкий рост использования гаджетов пришелся на 2020 год, когда весь мир находился на самоизоляции, в тоже время заводы по производству электроники останавливались. Началась острая нехватка микрочипов, которая больнее всего ударила по автомобильной индустрии, так как в любых современных машинах, где инновационные технологии играют большую роль, насчитывается по меньшей мере нескольких десятков микрочипов. И последствия этого кризиса до сих пор чувствительны», – рассказали в пресс-службе «ТрансТехСервис».

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