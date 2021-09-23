Российский завод Haval выпустил первые внедорожники Dargo

Российский завод Haval выпустил первые экземпляры нового рамного внедорожника Dargo, которые предназначены для сертификационных испытаний. Об этом со ссылкой на сертификационные документы к модели сообщает портал «Китайские автомобили». Ранее предполагалось, что автомобили будут поставлять в Россию с завода в китайском городе Баодин, однако теперь в документах к качестве изготовителя названо предприятие «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области, где, очевидно, и наладят производство новинки для российского рынка.

Рамный внедорожник Haval Dargo, известный в Китае под названием Big Dog, разработан на платформе L.E.M.O.N, которая также легла в основу кроссовера Jolion. Размеры автомобиля составляют 4620 x 1890 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм.

На российском рынке Haval Dargo будет предложен с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Как ожидается, в России в целях экономии на транспортном налоге, отдачу агрегата снизят до 200 л.с. Модификации с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 159 л.с., доступной в Китае, на российском рынке не предвидится. В Китае цены на внедорожник с 2,0-литровым двигателем начинаются от 145,9 тыс. юаней (примерно 1,7 млн рублей по актуальному курсу).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 21540 кроссоверов и внедорожников Haval (рост в 2,1 раза), что стало рекордным показателем с момента появления марки в нашей стране. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Haval