Mazda CX-5 в августе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Mazda в августе реализовали 1913 автомобилей – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи марки в нашей стране составили 19061 машину, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе составили 1314 машин (-26%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Mazda