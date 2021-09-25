Авторынок Германии в августе продолжил падение

Авторынок Германии в августе сократился на 23% и составил 193307 машин. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 820 тыс. 589 единиц (+2,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от доковидного уровня – по сравнению с январем – августом 2019 года нынешний показатель продаж оказался более чем на четверть хуже.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самым популярным брендом на немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 36223 машины (-17,4%). На втором месте идет BMW, снизивший продажи на 25,1% до 16137 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 14375 автомобилей (-12,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (13945 шт., -50%) и Opel (10245 шт., +7,9%).

Найти эти автомобили можно и на российском рынке – в салонах проверенных дилеров.