Сборка LADA ХRAY и Largus будет организована сверхурочно

АВТОВАЗ в соответствии с планом производства на сентябрь завтра, в субботу, дополнительно организует работу сборочной линии В0 в дневную смену продолжительностью 10 часов. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации АВТОВАЗа. На линии B0, напомним, выпускаются LADA ХRAY и Largus, а также модели Renault Logan и Sandero.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: АВТОВАЗ