Мировой автопром потеряет 210 млрд долларов из-за дефицита микрочипов

Потери автопроизводителей по всему миру из-за дефицита электронных компонентов составят порядка 210 млрд долларов в 2021 году. Такой прогноз дали специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners, которые в мае озвучивали сумму в 110 миллиардов, а в январе – в 60,6 миллиарда. Однако кризис, вынуждающий компании закрывать заводы и корректировать планы, затянулся: наладить поставки многие надеются не ранее чем в следующем году, пишет портал Motor.ru. Что касается количества автомобилей, то в 2021 году будет недовыпущено 7,7 млн экземпляров, подсчитали эксперты. Для сравнения, в мае речь шла о 3,9 миллионах.

По словам главы AlixPartners по автопрому Марка Вейкфилда, причиной резкого ухудшения прогноза стали локдауны из-за вспышки COVID-19 в Малайзии и проблемы в других странах, которые продолжают негативно влиять на ситуацию с чипами.

Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка.

Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года.



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