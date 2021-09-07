КАМАЗ обеспечен заказами до середины следующего года

КАМАЗ видит гарантированную рынком обеспеченность заказами до середины следующего года, планируя "потихоньку" поднимать цены на автомобили, сообщил в интервью газете "Ведомости" гендиректор компании Сергей Когогин.

"В общении с нашими клиентами мы понимаем, что у нас есть понятный портфель заказов на первое полугодие следующего года. Дальше мы не загадываем пока", - сказал С.Когогин. По его словам, компания уже начала контрактовать грузовики на следующий год.

"Очень сильно влияет дорожное и жилищное строительство. У нас значительно вырос рынок бетоносмесителей. Плюс сами темпы строительства растут, и старая техника просто не выдерживает. По магистральным тягачам заканчивается пятилетний цикл первичного владения парком, и потихоньку, начиная с конца прошлого года, идет процесс его обновления", - рассказал глава КАМАЗа.

На вопрос о том, сможет ли рынок тяжелых грузовиков в РФ по итогам этого года вырасти на 30%, до 77 тыс. автомобилей, С.Когогин ответил утвердительно. "Этот рост неизбежен. Просто сегодня рынок определяется возможностями производителей, а не потребностями покупателей. Купят все, что сделаем. Но возможности производства сильно ограничены. Скорее всего, насыщение произойдет не в силу полного удовлетворения потребностей, а из-за роста цен на технику", - сказал он.

"Мы вынуждены потихоньку поднимать свои цены, чтобы отыграть повышение цен на материалы. За этот год мы подняли цены на 9%, больше пока не планируем", - добавил глава КАМАЗа.

С.Когогин отметил, что рынок уже начал ощущать дефицит грузовиков, который, впрочем, пока не столь остро, как в легковом сегменте. "Сегодня уже есть дефицит, и мы готовы произвести больше, но в связи с известными обстоятельствами (глобальный дефицит полупроводников) гарантировать этого не можем. В сентябре будем пытаться держать темп сборки в 200 автомобилей в сутки, октябрь, ноябрь и декабрь - по 210 единиц в сутки", - сказал гендиректор КАМАЗа, отметив, что в нормальных условиях компания выпускала "едва ли больше 210 автомобилей в сутки".

Бизнес-план КАМАЗа предполагает продажу в 2021 году в общей сложности 39,5 тыс. грузовиков: 34,5 тыс. автомобилей - на внутреннем рынке, еще 5 тыс. штук - на экспортных.

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