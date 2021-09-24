«Соллерс» и «Русгидро» запустят электрокаршеринг во Владивостоке

Компании «Соллерс» и «Русгидро» в 2022 году запустят во Владивостоке каршеринг электромобилей. Об этом сообщил глава «Соллерс» Вадим Швецов, добавив, что такая инициатива поможет компании оценить, как в будущем реализовать производство электромобилей в регионе и на какой уровень локализации ориентироваться, пишет агентство «ТАСС».

По его словам, компания «Соллерс Авто» готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них во Владивостоке, где у компании работает совместное предприятие с японской Mazda. При этом В.Швецов отметил, что выпуск электромобилей – «хороший шанс для Дальнего Востока, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас».

«Приморцы очень любят электротранспорт и сейчас его активно эксплуатируют, покупая бэушные японские и корейские автомобили. Мы считаем, что эта технология может очень сильно развить спрос и что, если мы будем применять так называемые упреждающие технологии, с этого может пойти электродвижение в РФ. Тем более, правительство уже приняло соответствующую программу (развития электротранспорта до 2030 года - ИФ)», – заявил В.Швецов.