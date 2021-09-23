За «среднюю скорость» уже не штрафуют: парные камеры тихо отменили

На протяжении семи лет на дорогах нашей страны действовали правила, позволяющие инспекторам ГИБДД брать показатели скорости с двух разных камер, стоящих на трассе в отдалении друг от друга, высчитывать по ним «среднюю скорость» нарушителя и на этом основании выставлять штрафы, от 500 рублей до 5 тысяч. И все эти 7 лет не прекращались споры о законности таких расчетов.

Некоторые нарушители обращались в суд и иногда эти суды выигрывали. Потому что в ПДД нет понятия «средняя скорость» или потому что камеры иногда выставлялись на территориях, принадлежащих разным юрисдикциям, а может потому, что не всегда при этом можно было указать точное время и дорожные обстоятельства на разных участках. История об этом умалчивает.

Однако сегодня «Коммерсант» опубликовал информацию, что такой практики в ГИБДД уже нет, в Москве - с августа, в Подмосковье - с июня нынешнего года. Когда процесс отмены дошел до регионов - не известно. Не понятно только, почему отказ от санкций, действовавших с 2013 года, произошел тихо, без широкого объявления. СМИ, заявляя об отмене, при этом ссылаются на официальный ответ Генпрокуратуры Виктору Травкину (президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев), в котором говорится, что практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

И хотя эксперты признают, что с технической точки зрения все эти годы в основном наказания были корректными, однако с правовой точки зрения привязаться к нарушению можно. Для нас же на данный момент факт остается фактом: штрафовать на дороге за усредненные показатели скорости с двух (или целого каскада) камер нас уже не будут. Любопытно, а как теперь быть тем, кто уже оштрафован? Могут они обжаловать наказание? Нет, все-таки лучше, когда официальное ведомство вовремя дает полное объяснение происходящему. А вы как думаете?

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