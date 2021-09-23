Genesis запустит онлайн-продажи автомобилей в России

В ближайшее время на базе официального российского сайта Genesis начнет работу новая онлайн-платформа, которая позволит клиентам приобрести автомобили Genesis онлайн. Покупатели смогут выбрать модель, модификацию, комплектацию, пакет и цвет, оформить кредит или приобрести страховой продукт. База доступных автомобилей будет регулярно пополняться, сообщает пресс-служба корейской марки. Также Genesis делает более удобным сервисное обслуживание своих автомобилей. Теперь клиенты бренда могут записаться на сервис онлайн, выбрав удобный дилерский центр и доступный временной интервал.

Между тем, одним из важнейших шагов для Genesis, который играет ключевую роль для устойчивого развития бренда на территории России, станет формирование новой дилерской сети, начавшееся в 2021 году. В настоящее время в нее входят партнеры бренда из трех городов России. В дальнейшем география дилерской сети будет расширяться – до конца 2021 года в нее войдут более десяти центров нового типа. Напомним, ранее автомобили Genesis продавались в специальных зонах в рамках существующих автосалонов Hyundai, сейчас это – отдельно стоящие дилерские центры, созданные с применением уникальных архитектурных решений и в особой фирменной стилистике бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 2071 автомобиль, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года. В компании рассчитывают, что новые модели G70 и GV70 помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70. По прогнозам компании, новый среднеразмерный SUV сможет стать второй по популярности моделью Genesis в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

А на какие модели кроссоверов покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Genesis