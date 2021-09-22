Рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro ожидается в России в 2022 году

Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который недавно был представлен в Китае, доберется до российского рынка не раньше 2022 года. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе Chery.

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro можно узнать по «перевернутой» радиаторной решетке, новым фарам и противотуманкам, спрятанным в больших нишах, и буквенной надписи Chery на задней двери. В салоне автомобиля появилась новая комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной длинный экран.

Новинку укомплектовали 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., который работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Такую версию машины оснастили вариатором. Также предлагается 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает 197 л.с. и работает в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

В России Chery Tiggo 7 Plus продается под названием Tiggo 7 Pro с сентября 2020 года. Стоимость модели составляет от 1 млн 669 тыс. 900 рублей до 1 млн 809 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Стоит отметить, что Chery Tiggo 7 Pro является бестселлером марки на российском рынке – по итогам восьми месяцев 2021 года он разошелся в количестве 8411 единиц. Всего же с начала года российские дилеры Chery реализовали 21200 автомобилей, что в 4,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

А на какие кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Chery