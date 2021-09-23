Выпуск легковых автомобилей в августе снизился на 2,4%

По данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 916 тыс. легковых автомобилей, что на 29,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 78 тыс. машин – это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что «Автотор» в прошлом месяце начал производство обновленного седана Kia Cerato и нового среднеразмерного кроссовера Genesis GV70. Кроме тоого, с конвейера завода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге сошел 250-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства модели в феврале 2014 года. Между тем, из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ продолжил работать в режиме «stop&go». Также в связи с проведением корпоративных отпусков приостанавливали свои конвейеры предприятия «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и Нижнем Новгороде.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 112 тыс. единиц, что на 44,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12 тыс. грузовиков – это на 8,7% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ, который в августе приостанавливал работу на период двухнедельного корпоративного летнего отпуска, увеличил производство на 10%, выпустив 1952 машинокомплекта. Кроме того, в связи с проведением корпоративного отпуска приостанавливал конвейер и завод «Соллерс Форд» в Елабуге.

Сколько стоят новые легковые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: «Автотор»