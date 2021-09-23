Раскрыта стоимость импортных версий обновленного Skoda Kodiaq

Раскрыта стоимость самых дорогих версий обновленного кроссовера Skoda Kodiaq, которые поставляют в Россию из Чехии. Так, топовые исполнения SportLine и Laurin & Klement доступны для заказа по цене от 3 млн 613 тыс. рублей и 3 млн 867 тыс. рублей соответственно, пишет портал Motor.ru.

Исполнение Kodiaq SportLine можно отличить от прочих версий по иным бамперам, 19-дюймовым колесным дискам, спойлеру на багажной двери большего размера, а также черному декору вместо хрома. В салоне установлены кресла с более развитой боковой поддержкой, в отделке используются материалы «под карбон», а на педалях имеются алюминиевые накладки. Список оснащения тот же, что и у топовой комплектации Style, но дополнен системой мониторинга слепых зон и «теплыми» опциями (подогрев руля, лобового стекла и сидений второго ряда).

Самую богатую версию Kodiaq Laurin & Klement выдают обилие хрома в отделке экстерьера, вставки «под дерево» в интерьере и кожаный салон. Такой кроссовер укомплектован трехзонным климат-контролем, передними креслами с функцией вентиляции, адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, камерами кругового обзора и аудиосистемой Canton.

Обе версии предложены с безальтернативным 180-сильным двигателем 2.0 TSI, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода.

Skoda Kodiaq российской сборки можно заказать в трех комплектациях: базовой Active, средней Ambition и топовой Style. Помимо упомянутого 2,0-литрового агрегата, автомобиль доступен с бензиновым двигателем объемом 1,4 в двух вариантах форсировки, на 124 и 150 л.с. Позже гамма пополнится и 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. Стоимость новинки составляет от 1 млн 961 тыс. рублей до 2 млн 710 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

Производство обновленного Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде запустят до конца сентября, а в салонах российских дилеров новинка появится в четвертом квартале нынешнего года.

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Фото: Skoda