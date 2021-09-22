Какие цвета на авторынке России самые распространенные? ТОП-10

Анализ автомобилей в наличии на сайте «Цена Авто» показал, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году является белый. На его долю приходится 26% от всех предложений новых машин российскими дилерами (7,6% - металлик и 18,6% - «не металлик»). На втором месте по популярности идет серый цвет - 20% рынка («не металлик» - лишь 0,4%). Третью строчку занимают черные автомобили, на долю которых приходится 17,8% от общего объема.

Четвертое место - у синего цвета (10,6%), а пятое - у серебристого (7,9%). Чуть меньшая доля рынка приходится на коричневый цвет (7,2%). В красный цвет окрашено 4,8% автомобилей. Кроме того, в десятку самых распространенных цветов на российском рынке входят еще зеленый (1,8%), бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%), голубой (0,8%) и желтый (0,2%).

Самой «яркой» маркой эксперты сайта «Цена Авто» признали MINI. В гамме этого бренда самым популярным является зеленый цвет (24,8%), на втором месте - серый (16,3%), а на третьем - красный (15,1%). Далее идут: черный (11,1%), синий (8,2%), оранжевый (7%), голубой (5,3%). При этом на белый приходится менее 10% от общего числа предложений.

Самой «строгой» маркой в плане цвета оказался Mercedes-Benz. Почти половина (44,8%) от общего объема предложенных на рынке «мерседесов» - черного цвета. На втором месте здесь - белый цвет (20,7%). В тройку популярных цветов вошел и серый (14,7%). Среди «цветных» автомобилей Mercedes-Benz самыми популярными являются синие (10,1%) и красные (3,4%).

Исследование цветовых предпочтений охватило 381,4 тыс. новых машин, проданных российскими дилерами в 2021 году.

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Фото: Бизнес Кар