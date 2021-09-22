Ford представил обновленный хэтчбек Fiesta

Компания Ford представила обновленный компактный хэтчбек Fiesta. Европейские продажи новинки стартуют в начале 2022 года. В России модель больше не продается – в 2019 году Ford покинул рынок легковых автомобилей, оставив в своей линейке лишь коммерческий автомобиль Transit.

Как пишет портал Autonews.ru, после рестайлинга хэтчбек Fiesta обзавелся новым передним бампером, увеличенной радиаторной решеткой и воздухозаборниками, а также колесными дисками нового дизайна. В базовое оснащение всех версий вошли светодиодные фары, а за доплату стала доступна матричная оптика.

В салоне появилась 12,3-дюймовая настраиваемая цифровая приборная панель и 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовыми командами. В качестве опции доступна аудиосистема Bang & Olufsen c 10 динамиками и 575-ваттным усилителем.

Перечень электронных «помощников» пополнили система предупреждения о проезде под запрещающий знак, которая даст визуальный и звуковой сигнал, если водитель поедет под «кирпич». Кроме того, в список вспомогательных систем входит адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и возобновления движения, контроль слепых зон и парковочный ассистент.

В линейку двигателей вошел турбированный 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 100 л.с. Кроме того, доступны две установки мощностью 125 и 155 л.с. на базе этого же мотора, который действует вместе с 48-вольтовым стартер-генератором по схеме «мягкий гибрид». Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Атмосферный 1,0-литровый бензиновый агрегат и 1,5-литровый дизель убрали из моторной гаммы.

Что касается спортивной версии ST, то ее оснастили 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей те же 200 л.с. При этом максимальный крутящий момент был увеличен на 10% – с 290 до 320 Нм. Такой хэтчбек способен набирать «сотню» с места за 6,5 секунды.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Ford