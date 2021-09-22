Британский авторынок в августе показал худший результат с 2013 года

Британский авторынок в августе сократился на 22% и составил 68033 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 101 тыс. 302 единицы (+20,3%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в августе стал Volkswagen, реализовавший 6989 автомобилей (-20,5%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 5756 машин (-6%). Третий результат показал Ford – 5205 проданных автомобилей (-52%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (4872 шт., +17,8%) и BMW (4427 шт., -17,4%).

Быстро узнать стоимость новых автомобилей этих марок на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: SMMT