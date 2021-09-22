Как в России отмечают Всемирный день без автомобиля

22 сентября некоторые страны мира отмечают День осеннего равноденствия. В других эта дата - День защиты слонов и носорогов, День бизнесвумен и День хоббитов, День раскрашивания серости. Но вот уже несколько лет в Европе 22 сентября называют Всемирным Днем без автомобиля. Экологи использует эту инициативу как повод привлечь внимание к проблеме вреда, который наносят автомобильные выбросы природе и окружающему миру. А некоторые автомобилисты в знак солидарности с учеными в этот день оставляют свои машины в гаражах и добираются до нужных им мест альтернативным транспортом (самокатом, велосипедом, электричкой) или вообще идут пешком.

Мы решили посмотреть, помнят ли о европейской инициативе в России. Итак, в этом году больше других российских городов, судя по ленте новостей, отличился Красноярск. Здесь жителям сегодня подарили бесплатный проезд на электричке. В Тольятти состоялась акция «На работу - на велосипеде». Кстати, в соседней с нами Беларуси сегодня, чтобы заманить людей на электросамокаты (в «электропробег», который объявили в Минске), к участию привлекли даже «Мисс Беларусь». А в Барнауле сегодня проводят экологические флэшмобы.

В Санкт-Петербурге акция стартовала еще накануне, его инициатором стала хоккейная команда СКА. Спортсмены призвали домашние матчи против «Амура», «Салавата Юлаева» и «Трактора» провести под лозунгом «Чисто хоккей». В Ледовый дворец болельщиков попросили добираться на общественном транспорте или велосипеде. Ну, а в пятницу на двухколесный транспорт пересядут многие сотрудники Смольного и некоторых крупных компаний - чтобы добраться на работу.

На велопарковках трех больших бизнес-центров Москвы 22 сентября будут раздавать бесплатный кофе тем, кто приехал на работу на велосипеде.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по этому случаю предлагают автовладельцам подсчитать, во сколько обходится содержание автомобиля при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

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