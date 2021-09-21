В Эфиопии наладят выпуск автомобилей LADA

В Эфиопии планируется наладить сборку автомобилей LADA. Местная компания Bazra Motors сообщила, что достигла договоренности с АВТОВАЗом на закупку машинокомплектов, пишет «Российская газета».

Предполагается, что производство LADA для эфиопского рынка разместится на мощностях Bazra в городе Комбольча. На первом этапе планируется собирать по крупноузловому методу до 5 тыс. автомобилей LADA в год, в дальнейшем выпуск может быть увеличен вдвое. Эфиопский партнер АВТОВАЗа намерен освоить всю модельную гамму LADA: Granta, Vesta, XRAY, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Напомним, автомобили LADA поставлялись в Эфиопию с 1974 года и до 2000-х.

Стоит отметить, что в апреле 2021-го Bazra Motors также договорилась о производстве автомобилей УАЗ моделей «Хантер» и «Патриот» для нужд рынка Эфиопии. Кроме того, эта компания является дистрибьютором грузовиков «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть LADA. А в июле производство автомобилей LADA стартовало на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. На новой промышленной площадке осуществляется выпуск всего модельного ряда LADA.

По итогам первого полугодия 2021 года мировые продажи автомобилей LADA увеличились на 41,1% до 215448 единиц, включая 200219 машин в России. Таким образом, экспортные продажи LADA в отчетный период составили 15229 автомобилей (-24%), следует из финансовой отчетности группы Renault.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ