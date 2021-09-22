Появились подробности о кроссовере Duster нового поколения

Кроссовер Dacia Duster (в России продается под маркой Renault) следующего поколения должен появиться в 2024 или 2025 году. Об этом изданию Autocar сообщил руководитель проекта Duster Жульен Ферри. По его словам, Duster третьего поколения сохранит основную концепцию модели. Это будет простой автомобиль «с очень хорошим соотношением цена-качество», который без труда сможет отправиться на бездорожье.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Duster будет создан на модельной платформе CMF-B, которая лежит в основе современных моделей Logan и Sandero, а также нового кроссвэна Jogger. Эту же архитектуру используют при разработке будущих моделей российской марки LADA, которые станут максимально технически унифицированы с машинами Dacia.

Данное шасси предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных силовых установок. К примеру, в 2022 году у модели Jogger появится модификация с комбинированной силовой установкой, которая «станет самым доступным семиместным гибридом на рынке». Кроме того, в 2025 году Dacia выпустит новый кроссовер Bigster, который займет место во внутренней иерархии бренда на ступеньку выше модели Duster.

Как рассказал ранее румынскому изданию AutoExpert генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-LADA Дени ле Вот, Bigster будет крупнее Duster: его длина составит около 4,6 метра против 4,3 метра у актуального «Дастера». Позиционироваться модели будут по-разному: Duster уготована роль полноприводного внедорожника, а Bigster будет в большей степени кроссовером – просторным автомобилем с высокой посадкой, достаточно комфортным для долгих путешествий. Кроме того, дизайн Bigster будет «крутым», как выразился Дени ле Вот, чтобы заинтересовать покупателей в Германии.

Также топ-менеджер заявил, что планируется разработать шесть вариаций Duster для разных рынков (речь идет об адаптации автомобиля к условиям конкретных стран), производство которых наладят на четырех заводах. При этом проект считается румынским, и его будет курировать Renault Technologie Roumanie (RTR), но с привлечением зарубежных специалистов, в том числе и из России. Всего в проекте примут участие 4 тыс. инженеров и 2,7 тыс. специалистов в других областях.

В России кроссовер Renault Duster второго поколения продставлен с марта 2021 года. Автомобиль доступен с прежними 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом. Цены стартуют с отметки 1 млн 017 тыс. рублей.

По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Renault Duster на российском рынке выросли на 48% и составили 26715 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: autocar.co.uk