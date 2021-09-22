АВТОВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Niva

Полноприводный внедорожник LADA Niva следующего поколения, который дебютирует в конце 2024 года, будет построен на базе нового Dacia Duster (в России модель представлена под брендом Renault). В основу новинок ляжет модульная платформа CMF-B, на которой будет базироваться новый кроссовер Dacia Bigster, чья премьера ожидается в 2025 году. Следом за классической версией «Нивы» будет представлен длиннобазный вариант модели под названием Grand Niva, дебют которого состоится до 2026 года. Об этом в интервью французскому изданию Chalenges рассказал президент АВТОВАЗа Николя Мор.

По его словам, обе российские модели будут доступны в Европе. По оценке главы АВТОВАЗа, стоимость новой LADA Niva составит от 12 тысяч до 16 тыс. евро (примерно от 1 миллиона до 1 млн 350 тыс. рублей по текущему курсу) в зависимости от комплектации. Цена на «Ниву» с увеличенной колесной базой начнется от 20 тысч. евро (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Николя Мор также подчеркнул, что грядущие «Нивы» будут обладать такой же проходимостью, как Land Rover Defender. В свою очередь, директор подразделения Dacia-LADA Дени Ле Вот заявил, что новые российские внедорожники смогут серьезно увеличить экспорт АВТОВАЗа за рубеж. По его оценке, объемы поставок автомобилей в западные страны увеличатся с нынешних 40 тысяч до 100 тыс. машин в год.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

В ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м на рынок должен выйти внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. В дальнейшем в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: АВТОВАЗ