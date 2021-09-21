АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA в Узбекистане

АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Roodell организовал сборку автомобилей LADA на новом заводе Джизак-ADM, расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд LADA хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие LADA на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Отметим, что в 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров по всей стране, было продано более 5000 автомобилей LADA.

В каких городах России есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ