Компания Toyota представила пикап Tundra нового поколения, который появится на американском рынке до конца текущего года. Производство новинки наладят на заводе компании в Техасе, цены на пикап будут объявлены позже. Конкурентами нового Tundra считаются Ram 1500 и Ford F-150.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль построен на платформе TNGA- F, которую также уже использует внедорожник Land Cruiser 300. Tundra третьего поколения получила шестицилиндровый 3,5-литровый двигатель мощностью 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 10-ступенчатой коробкой передач. Привод – задний или подключаемый полный с понижающей передачей. Также пикап можно будет купить с гибридной установкой, которая включает тот же 3,5-литровый двигатель и электромотор. Мощность такой версии – 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Никель-металл-гидридную батарею установили под задними сиденьями, запас хода пикапа на одной электротяге не называется.

Кроме того, машина получила экстремальную модификацию под названием Toyota Tundra TRD Pro. Помимо увеличенного дорожного просвета, такая версия отличается амортизаторами Fox, дополнительной защитой кузова и днища, а также грязевыми шинами Falken.

Новинка поступит в продажу с двумя вариантами четырехдверной кабины – стандартной Double Cab и увеличенной CrewMax. Пикап оборудовали T-образными ходовыми огнями, новой радиаторной решеткой со светодиодной полоской, дополнительными секциями диодных ходовых огней и грузовой платформой со специальными алюминиевыми вставками.

В базовой комплектации Tundra получила 8-дюймовый экран новой мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и аналоговые приборы. Однако «старшие» версии модели оборудованы цифровой приборной панелью и 14-дюймовым тачскрином. Водителю доступны продвинутая навигационная система и фирменный пакет безопасности Toyota Safety Sense. В него, например, входят продвинутый круиз-контроль, система распознавания пешеходов и велосипедистов, а также функция контроля движения в полосе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 стартовали на российском рынке в конце июля. На первом этапе запуска в России автомобиль был доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость бензиновой версии Toyota Land Cruiser 300 составляет от 5 млн 613 тыс. рублей до 7 млн 665 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

В августе Toyota Land Cruiser 300 стал также доступен с новым турбодизельным двигателем, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый мотор предлагается во всех трех комплектациях модели – «Элеганс» (от 5 млн 557 тыс. руб.), «Комфорт+» (от 6 млн 805 тыс. руб.) и 70th Anniversary (от 7 млн 609 тыс. руб.).

А в сентябре российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в комплектации GR Sport. Новая флагманская версия доступна как с бензиновым турбомотором объемом 3,5 литра, так и с 3,3-литровым турбодизельным двигателем в сочетании с 10-ступенчатой коробкой передач. Цена на Toyota Land Cruiser 300 GR Sport с дизельным мотором начинаются от 7 620 тыс. рублей, с бензиновым двигателем – от 7 млн 684 тыс. рублей.

Toyota Land Cruiser 300 оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM, которая также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения. Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с уже привычными режимами, получившей новые режимы Auto и Глубокий снег. Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D виды. Также автомобиль получил обновленную систему поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control. При дорожном просвете в 230 мм угол въезда автомобиля составляет 32 градуса, а угол съезда – 26,5 градусов.

Какие еще модели Toyota и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Toyota