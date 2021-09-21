LADA Vesta лишилась самой доступной версии с вариатором

АВТОВАЗ изменил комплектации флагманской модели LADA Vesta: из прайс-листов исчезла самая доступная версия исполнения с вариатором.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», комплектация Classic Start Plus была доступа для LADA Vesta SE (седан) и LADA Vesta SW (универсал) в версии с 1.6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (вариатором). Она была на 17-20 тыс. рублей дешевле Comfort Light за счет отсутствия ряда опций, таких как противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, электростеклоподъемники задних дверей, задние датчики парковки, 4 динамика и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY. Она доступна опционально в автомобилях флагманского семейства LADA (кроме модели Vesta Sport), начиная с комплектации «Комфорт» в рамках пакета Winter EnjoY по цене от 897,9 тыс. рублей.

По итогам восьми месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 74136 машин, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). На сегодняшний день стоимость седана LADA Vesta составляет от 783,9 тыс. рублей, универсала Vesta SW – от 880,9 тыс. рублей.

Какие еще модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ