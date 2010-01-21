Sollers будет выпускать спецавтомобили UAZ в Казахстане

Sollers будет выпускать автомобили UAZ на казахстанском заводе «Азия Авто». Об этом в интервью Autonews сообщил директор по маркетингу Sollers Валерий Тараканов, отметив, что речь идет не о серийном производстве стандартных машин, а о выпуске спецавтомобилей.

Меморандум о намерениях по созданию совместного производства по сборке автомобилей UAZ на заводе в Усть-Каменогорске Sollers и «Азия Авто» подписали в ноябре 2009 года. Стоит отметить, что UAZ является третьей по объему продаж автомобильной маркой, официально реализуемой в Казахстане. Кроме того, в ходе переговоров главы компаний обсудили перспективы постановки на конвейер «Азия Авто» автомобилей корейской марки SsangYong и итальянской FIAT, также представленных в производственном портфеле Sollers.

Как отметил президент «Азия Авто» Ержан Мандиев, естественным стимулом для партнерства казахстанских и российских автопроизводителей служит старт работы Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью в 2010 году.

Добавим также, что «Азия Авто» уже выпускает внедорожники Lada 4x4 из вазовских автокомплектов. По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2009 году АВТОВАЗ поставил на казахстанское предприятие около 500 сборочных комплектов этой модели.