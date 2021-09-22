Эксперты рассказали, что ждет автомобилистов после отмены обязательного техосмотра

В России планируется отменить обязательный техосмотр для личного транспорта. При этом он останется необходимым при регистрации легкового автомобиля в случае его перепродажи, а также в том случае, если владелец захочет изменить его конструкцию при условии, что машине больше четырех лет. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, стоит ли после принятия данного законопроекта автомобилистам проходить техосмотр на добровольной основе и каким образом им следует следить за техническим состоянием автомобиля без посещения пунктов техосмотра.

Как считает директор по сервису и запасным частям «АВИЛОН Volkswagen» Константин Епанешников, технический осмотр стоит проходить обязательно, чтобы гарантировать безопасность передвижения, так как автомобиль является средством повышенной опасности, который передвигается по дорогам общего пользования. Контролировать состояние машины можно без посещения пункта техосмотра, с помощью станций технического обслуживания, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей данной марки. Но желательно, конечно, выполнять это на мощностях официальных дилеров, которые обладают оперативной, свежей и достоверной информацией о всех необходимых ремонтных работах.

«Что касается требования проходить техосмотр при перепродаже автомобиля, не нужно забывать, что при регистрации техники на нового владельца все риски автоматически перекладываются на него. Поэтому, на наш взгляд, обязательный техосмотр в этом случае пойдет только на пользу. Если перепроданные машина или мотоцикл не будут проходить техосмотр при регистрации, будет сложно оценить, в каком состоянии находится техника на момент продажи. То же самое справедливо для случаев с изменением конструкции или заменой компонентов на машине старше четырех лет: чем меньше рисков, тем безопаснее наши дороги», – отмечает директор по развитию сети умных автосервисов «Вилгуд» Александр Михайленко.

В целом, по мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, отмена обязательного прохождения техосмотра приведет к тому, что автомобилисты будут более халатно относиться к техническому состоянию своего автомобиля. При этом в случае ДТП по причине неисправности авто страховая компания вправе предъявить регрессные требования к виновнику аварии. А количество подобных происшествий на дорогах может вырасти. Хорошим стимулом к добровольному прохождению техосмотра стали бы скидки на транспортный налог от государства или на полис ОСАГО от страховщиков. Однако последние уже сообщили о том, что не рассматривают такую возможность.

Подробнее о том, что ждет автомобилистов после отмены обязательного техосмотра – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».