Audi запустила в России сервис краткосрочной аренды автомобилей

Компания Audi Россия 20 сентября запустила премиальный сервис краткосрочной аренды Audi Rent. Проект реализуется совместно с компанией RentRide, которая занимается разработкой специального мобильного приложения для клиентов сервиса, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Проограмма доступна в Москве и предоставляет клиентам возможность арендовать автомобили бренда с четырьмя кольцами на срок от одних суток до тридцати дней с последующим их использованием на всей территории России. На текущем этапе реализации проекта клиентам предлагаются новые Audi Q7, Audi Q5, Audi A5 Sportback и полностью электрический Audi e-tron. В дальнейшем список доступных моделей будет расширен. В стоимость аренды Audi Rent входят все расходы, связанные с владением автомобиля: ОСАГО, каско, техническое обслуживание, сезонная замена шин, ремонт в случае ДТП и помощь на дороге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2021 года компания Audi Россия запустила премиальный сервис подписки AudiDrive, который доступен в Москве и Московской области. Это совместный проект Audi Россия и каршеринга BelkaCar, который реализуется на технологической платформе, разработанной для AudiDrive. Премиальная программа AudiDrive предоставляет клиентам возможность арендовать автомобили бренда с четырьмя кольцами сроком на 12 месяцев с последующим их использованием на всей территории России. По желанию клиента к сервису может быть подключен второй водитель. Первыми автомобилями, доступными по подписке AudiDrive, стали новейшие Audi A4, Audi A6 и Audi Q3 в исполнении Premium; Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi Q7 в исполнении Advance и Audi Q8 (128,9 тыс. руб.) в исполнении Sport. В дальнейшем список предлагаемых моделей будет расширен. В стоимость подписки AudiDrive входят все расходы, связанные с владением автомобиля: ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, зимняя резина, сезонная замена шин и их хранение, доставка автомобиля до клиента с мини-презентацией, а также ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и даже подменный автомобиль на время технического обслуживания.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Audi