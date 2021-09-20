Автомобили каких марок оформлены на юрлиц: ТОП-10

Легковые автомобили каких марок предпочитают иметь в своих корпоративных парках российские компании и организации? Этим вопросом озадачились специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования текущего состояния автопарка в нашей стране. При этом на середину 2021 года таких легковых машин в общей сложности было зарегистрировано в количестве 1,85 млн единиц.

Оказалось, что больше всего в собственности юридических лиц числится автомобилей отечественного бренда LADA – 437 тыс. экземпляров, или 23,6% от общего объема. Автомобили японской марки Toyota, находящихся балансе организаций, примерно втрое меньше (164 тыс. шт.; доля – 8,9%).

В тройку марок-лидеров у этой категории владельцев вошел еще российский УАЗ (152 тыс. шт.; 8,2%). На четвертом по популярности месте – французский Renault (110 тыс. шт.; 6%), на пятом – немецкий Volkswagen (108 тыс. шт.; 5,9%).

Кроме них, в ТОП-10 брендов, автомобили которых оформлены на юрлиц, также попали: Hyundai (91 тыс. шт.), Kia (90 тыс. шт.), Skoda (87 тыс. шт.), GAZ (82 тыс. шт.) и Chevrolet (71 тыс. шт.). В целом на эту десятку приходится 75% от общей численности корпоративного парка в РФ. При этом показатели каждой из оставшихся марок составляют менее 60 тыс. единиц.

Во сколько обходится содержание автомобиля юрлицам (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ