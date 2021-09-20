Московский завод Renault задерживает поставки автомобилей дилерам

Производство на московском заводе Renault работает с перебоями, испытывая нехватку электронных компонентов, что в конечном счете сказывается на графике поставок. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия. По оценкам компании, задержки доставки автомобилей в сеть могут достигать 1,5 – 2 месяцев.

«Мы ежедневно отслеживаем ситуацию вместе с центральным офисом и предпринимаем максимум усилий для того, чтобы минимизировать воздействие на производство. Однако нам не удается в полной мере избежать последствий этого кризиса», – рассказали в Renault Россия.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Renault реализовали 9699 автомобилей – на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Renault на российском рынке составили 90990 машин, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: Renault