General Motors закроет завод Opel в Бельгии

Американский автоконцерн General Motors закроет бельгийский завод Opel в Антверпене, оставив без работы 2300 его сотрудников. Такое решение принято автопроизводителем в целях реализации программы реструктуризации принадлежащего ему немецкого бренда, в соответствии с которой планируется уволить на европейских заводах около 9 тысяч работников и на пятую часть сократить объем выпуска.

Как пишет Auto.Lenta.Ru , новый кроссовер GM будет выпускаться не на заводе в Антверпене, как планировалось ранее, а южнокорейским подразделением концерна Daewoo, которое ответственно за разработку глобальной субкомпактной платформы «Gamma». Как отметили представители бельгийских властей, в правительстве готовы к подобному решению GM, но все еще надеются добиться продолжения работы завода.

Напомним, ранее GM выделил Opel финансовую помощь в размере 650 млн. евро – эти средства планируется направить на поддержании работоспособности компании в течение времени, которое потребуется на завершение переговоров о получении 3,3-миллиардного займа от нескольких европейских стран. Также ожидается, что на четырех немецких заводах Opel будет введена сокращенная рабочая неделя, на эти предприятия перейдут около 12 тысяч человек.