«Госуслуги» открыли новые сервисы для автовладельцев и автолюбителей

В сентябре в автомобильном мире в России произошло сразу несколько изменений. Одно из наиболее важных, на наш взгляд: теперь через сайт «Госуслуги» можно при покупке-продаже автомобиля у частника навести о нем справки на сайте «Госуслуги» и получить данные – узнать, находится ли машина, которую вы планируете приобрести/продать, в розыске или залоге, сколько у нее было владельцев, есть ли у нее ограничения для регистрации с точки зрения юридической чистоты и ряд других. Для этого нужно лишь иметь личный кабинет на сайте. Закладываешь VIN (или номер кузова/шасси) – и получаешь полную распечатку данных о машине.

Еще одно новшество (доступно с 1 сентября) – обжалование штрафов с камер видеонаблюдения, не появляясь в отделении ГИБДД. Услуга доступна тоже через сайт «Госуслуги». Об этом много говорилось раньше, но сейчас такая техническая возможность появилась.

Еще одна новость – с 8 сентября (и пока только в пилотном режиме) можно предъявлять инспектору ГИБДД Свидетельство транспортного средства в электронном виде. Доступно через приложение «Госуслуги Авто».

Кроме всего прочего, на сайте возможно оформить в электронном виде все документы и заявления, необходимые для регистрации авто и получения прав – с указанием даты, необходимой для получения.

При этом, напомним, оплачивая все необходимые госпошлины через сайт (пошлина за регистрацию авто, за выдачу номерных знаков, за выдачу паспорта ТС, за внесение в свидетельство изменения и пр.) – здесь можно рассчитывать на 30%-процентную скидку.