Битопливный LADA Largus поступит в продажу в начале 2022 года | АВТОСТАТ

Битопливный LADA Largus поступит в продажу в начале 2022 года

0

Битопливный LADA Largus поступит в продажу в начале 2022 года

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все ежемесячные обзоры

Битопливная модификация, способная потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан), вернется в гамму LADA Largus в первом квартале 2022 года. Об этом порталу «Дром» сообщил глава компании «АТС-Авто» Алексей Сучков, по словам которого в настоящее время уже готовы рабочие прототипы обновленных Largus CNG, они будут отправлены на сертификационные испытания в конце сентября. Прибавка в цене относительно бензиновой машины превысит 200 тыс. рублей (эта сумма компенсируется госсубсидией).

Напомним, Largus CNG исчез из продажи после рестайлинга семейства в феврале 2021 года. Производство модификации возобновится уже в обновленном виде, причем такой Largus CNG получит принципиальное конструктивное улучшение относительно машины старого образца – оптимизированную компоновку газовых баллонов. На прежних фургонах и универсалах баллоны размещались в грузовом отсеке или багажнике и скрадывали полезный объем. В новом Largus CNG два баллона установлены под днищем в заднем свесе – для этого инженерам «АТС-Авто» пришлось разработать новые крепления.

Первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается компания «АТС-Авто». Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок». 

Фото: Drom.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазкорпоративные продажигазовое топливогазомоторная техникаlada largus

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно