Битопливный LADA Largus поступит в продажу в начале 2022 года

Битопливная модификация, способная потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан), вернется в гамму LADA Largus в первом квартале 2022 года. Об этом порталу «Дром» сообщил глава компании «АТС-Авто» Алексей Сучков, по словам которого в настоящее время уже готовы рабочие прототипы обновленных Largus CNG, они будут отправлены на сертификационные испытания в конце сентября. Прибавка в цене относительно бензиновой машины превысит 200 тыс. рублей (эта сумма компенсируется госсубсидией).

Напомним, Largus CNG исчез из продажи после рестайлинга семейства в феврале 2021 года. Производство модификации возобновится уже в обновленном виде, причем такой Largus CNG получит принципиальное конструктивное улучшение относительно машины старого образца – оптимизированную компоновку газовых баллонов. На прежних фургонах и универсалах баллоны размещались в грузовом отсеке или багажнике и скрадывали полезный объем. В новом Largus CNG два баллона установлены под днищем в заднем свесе – для этого инженерам «АТС-Авто» пришлось разработать новые крепления.

Первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается компания «АТС-Авто». Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Drom.ru