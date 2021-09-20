Вьетнамский VinFast запатентовал в России кроссовер VFe35

Вьетнамская компания VinFast запатентовала в России внешний вид нового компактного кроссовера VFe35, производство которого планируется запустить в 2022 году. Патентные изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС). Ожидается, что новинка в перспективе может появиться на российском рынке, однако получение охранного документа может оказаться и всего лишь юридической формальностью, с помощью которой автопроизводитель собирается защитить свои интеллектуальные права на крупнейших рынках.

Как пишет портал Autonews.ru, внешность кроссовера VinFast VFe35 была разработана специалистами итальянского ателье Pininfarina, с которым вьетнамская компания сотрудничает с момента своего основания. По предварительным данным, VinFast VFe35 будет доступен как с классическим 2,0-литровым 192-сильным бензиновым двигателем, так и с электрическими силовыми установками мощностью 204 и 408 л.с.

Напомним, компания VinFast была основана в 2017 году, а первые серийные автомобили LUX A2.0 и LUX SA 2.0 дебютировали в 2018 году на Парижском автосалоне. В основу седана и кроссовера, внешность которых была разработана специалистами ателье Pininfarina, легла платформа предыдущих BMW 5-Series и X5 соответственно.

Стоит отметить, что летом 2021 года совет директоров VinFast возглавил экс-президент Opel Михаэль Лошеллер. Перед ним поставлена задача превратить VinFast в глобальную компанию, в приоритете которой будет разработка электромобилей. VinFast намерен присутствовать на рынках в разных частях света, в том числе в Европе и Северной Америке.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: ФИПС