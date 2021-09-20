Битопливный Renault Logan поступит в продажу до конца 2021 года

Тольяттинская компания «АТС-Авто» представила прототип битопливного Renault Logan, способного потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). Основой для него послужила модификация с 16-клапанным 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и механической коробкой передач.

Как рассказал порталу «Дром» глава «АТС-Авто» Алексей Сучков, Renault Logan CNG поступит в продажу на российском рынке в ноябре 2021 года. Предполагается, что новая версия заинтересует в первую очередь корпоративных покупателей и таксистов.

По словам Алексея Сучкова, комплект газобаллонного оборудования для установки в Renault Logan разработан собственными силами компании, машина сейчас проходит сертификацию, а выпускать ее будут под собственным брендом «АТС» и с оригинальным числовым индексом. При этом битопливный Logan станут продавать через сбытовую сеть Renault, на автомобиль продолжит действовать заводская гарантия.

Напомним, «АТС-Авто» является партнером АВТОВАЗа по выпуску газомоторных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG. Метановые «Логаны» будут выпускать по уже отработанной схеме переоборудования полностью стандартных бензиновых машин, серийное производство этой модели тоже осуществляется на АВТОВАЗе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года продажи седанов Renault Logan на российском рынке составили 21528 единиц, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель заняла второе место по популярности в линейке Renault после кроссовера Duster.

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Drom.ru