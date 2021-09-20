АВТОВАЗ начинает рабочую неделю с простоя на линии LADA Niva Legend

АВТОВАЗ 20-21 сентября приостановит производство на линии №3 (LADA Niva Legend) из-за продолжающегося дефицита автокомонентов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава заводского профсоюза Сергей Зайцев. По его словам, для производственных линий №1 (модели LADA Largus и XRAY, Renault Sandero и Logan) и №5 (LADA Granta) вся нынешняя неделя должна стать рабочей.

Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара». Напомним, сборочные линии на тольяттинском предприятии работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ