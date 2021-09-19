Сколько транспортных средств находится во владении юрлиц?

Каждое десятое транспортное средство в нашей стране оформлено на юридическое лицо. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проанализировав структуру парка по состоянию на середину 2021 года. Так, из 59,2 млн зарегистрированных транспортных средств на долю юрлиц приходится 9,7%, или 5,7 млн в количественном выражении.

Больше всего владельцев-юрлиц насчитывается в сегменте автобусов. Здесь им принадлежит 289 тыс. единиц, что соответствует 70,6% от общего объема.

Высока доля юрлиц и в сегменте грузовиков: на компании и организации зарегистрировано 1,92 млн грузовых автомобилей, что соответствует 51,2%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей на юрлиц оформлено 1,03 млн единиц, или 24,6% от всего парка LCV, т.е. практически каждый четвертый экземпляр.

Самая маленькая доля владельцев-юрлиц отмечена в сегменте мотоциклов – 1,6%. В корпоративных парках зарегистрировано всего 37 тыс. таких транспортных средств.

Что касается парка легковых автомобилей, то здесь доля юрлиц – всего 4,1%. Однако в количественном выражении это составляет 1,85 млн экземпляров.

Добавим, что в сегменте прицепов/полуприцепов доля хозяев-юрлиц на середину 2021 года составила 17,3%, а всего таковых числится 591 тыс. штук.

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Фото: АВТОСТАТ