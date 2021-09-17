Производство водоробусов в России начнется в 2023 году | АВТОСТАТ

Производство водоробусов в России начнется в 2023 году

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Производство водоробусов в России начнется в 2023 году

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Серийный выпуск коммерческих транспортных средств на водородном топливе намечен на 2023 год. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, по словам которого этот тип транспорта будет включен в программы льготного лизинга.

Напомним, в рамках прошедшей недавно Международной выставки Comtrans 2021 КАМАЗ представил водородный электробус КАМАЗ-6290 – автобус большого класса вместимостью 80 человек (33 посадочных места), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Он построен на платформе электробуса КАМАЗ-6282, оборудован водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения (6 баллонов установлены на крыше), тяговыми батареями и электродвигателем. Запас хода на одной заправке составляет 250 км.

 «Группа ГАЗ» также продемонстрировала две модели инновационного транспорта для разных типов маршрутов – автобус большого класса CITYMAX Hydrogen вместимостью 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City» для перевозки 22 пассажиров. Автобусы оборудованы водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем. На одной заправке водоробусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

Фото: КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электробусыgazкамаз

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