АВТОВАЗ продал своего финского дилера инвесторам из Арабских Эмиратов

АВТОВАЗ уступил финского дилера инвесторам из Арабских Эмиратов: группа компаний Delta Motor Group перестала значиться в списке аффилированных лиц завода в конце 2009 года. Как пишет газета «Ведомости» , новый собственник Delta Motor – компания Emirates Stars Investment Ltd, которая выкупила допэмиссию акций автодилера на 10 млн. евро, став владельцем 95% акций, за АВТОВАЗом осталось 5%. Вдобавок у дилера сменился и совет директоров: его председателем стал Дэвид Херман, бывший вице-президент General Motors по России и СНГ, курировавший работу СП «GM-АВТОВАЗ». Вместе с ним в совет входит Юрий Зекцер, до прихода «Рособоронэкспорта» на АВТОВАЗ возглавлявший «дочку» концерна – AVVA, владевшую 36,55% его голосующих акций. По словам Зекцера и Хермана, они не являются совладельцами Emirates Stars, но помогают ей реструктурировать бизнес Delta Motor.

Delta Motor – один из крупнейших дилеров в Финляндии, до кризиса она продавала около 8-12 тысяч новых легковых автомобилей Lada, Fiat, Lancia, Kia, Alfa-Romeo в год, а ее годовой оборот составлял около 600 млн. евро. Но кризис больно ударил по холдингу – к лету он оказался на грани банкротства: иск подал Sampo Bank. АВТОВАЗ начал искать инвестора для дилера и начал его реструктуризацию. Суд утвердил программу оздоровления компании и она успешно выполняется. По словам г-на Зекцера, на сегодняшний день Delta Motor еще убыточна (от работы с ней отказалась Fiat, годовой оборот снизился примерно до 300 млн. евро), но 2010 год должна закончить с прибылью. Долги дилера реструктурированы, он по-прежнему продает модели Kia, занимается гарантийным обслуживанием автомобилей и продажей подержанных машин. Правда, контракт с АВТОВАЗом на текущий год пока не подписан, говорит Ю.Зекцер, но он надеется, что это произойдет: «Lada — сильный бренд, важно сохранить его присутствие на экспортных рынках».