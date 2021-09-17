Дефицит микроэлектроники в автопроме продлится до 2023 года

Глобальная нехватка микросхем в автопроме не прекратится даже через год. По оценкам участников отрасли, отрасли потребуется еще как минимум 15-20 месяцев, чтобы преодолеть дефицит полупроводников, хотя в следующем году его влияние на производство должно быть уже менее серьезным, пишет портал Motor.ru.

«Поставщики микроэлектроники ссылаются на структурные проблемы со спросом», – рассказал на прошедшем недавно Мюнхенском автосалоне глава концерна Daimler Ола Каллениус. Ситуация сохранится в 2022 году, но может стать менее напряженной в 2023 году, уверен топ-менеджер. Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс считает, что в ближайшие месяцы и даже годы ситуация с дефицитом микроэлектроники не нормализуется, поскольку полупроводники по-прежнему пользуются огромным спросом по всему миру и потребность в них будет только расти. «Интернет вещей растет и для увеличения мощностей потребуется время. Вероятно, это будет узким местом в ближайшие месяцы и годы», – отметил он.

По словам главы BMW Оливера Ципсе, проблемы с цепочкой поставок сохранятся в следующие 6-12 месяцев. Кроме того, автопроизводителям приходится конкурировать за микрочипы с крупными технологическими корпорациями вроде Apple, которая, по данным аналитиков, способна заплатить производителям полупроводников больше, чем автомобильные компании.

Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка, пишет агентство «Интерфакс».

Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года.

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