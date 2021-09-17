Nissan Qashqai и X-Trail получили спецверсию N-Design

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail в специальных версиях N-Design.

Внешний вид Nissan X-Trail в специальной версии N-Design отличают темная фирменная решетка радиатора V-Motion, оригинальные черные литые диски, черные рейлинги и накладки на зеркала цвета черный металлик, сообщает пресс-служба японской марки. Специальная версия N-Design базируется на комплектации Nissan X-Trail SE+ и доступна только для полноприводных модификаций. Стоимость Nissan X-Trail в специальной версии N-Design стартует с отметки в 2 млн 427 тыс. рублей для модели с двигателем объемом 2.0 л. и до 2 млн 509 тыс. рублей для модели с двигателем 2.5 л.

Nissan Qashqai в специальной версии N-Design получил оригинальные черные литые диски, темный дизайн передней оптики, накладки на зеркала цвета черный металлик, черные рейлинги и темную фирменную решетку радиатора V-Motion. Специальная версия N-Design доступна для передне- и полноприводных Nissan Qashqai в комплектации SE Top. Цены на Nissan Qashqai в версии N-Design начинаются от 2 млн 108 тыс. рублей за модель с передним приводом и до 2 млн 200 тыс. рублей за модель с полным приводом.

Кроме того, для Nissan Qashqai и Nissan X-Trail стал доступен новый коричневый цвет кузова, который ранее был представлен только для флагманского кроссовера Nissan Murano. Для Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в версии N-Design также предлагается новая технологичная опция, представленная ранее в этом году, – система Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля в приложении смартфона с помощью возможностей телематики. Приложение Nissan Connect Services дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Nissan реализовали 31704 автомобиля, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 3,0% против 4,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в январе-августе стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 14% и составили 12272 штуки.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Nissan