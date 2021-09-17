Российские дилеры MINI остались без автомобилей

В официальных дилерских центрах MINI в России практически полностью исчезли доступные для покупки автомобили. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в российском автобизнесе, а также подтвердили представители автосалонов в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Они обещают поставку только ближе к концу года при заказе автомобиля сейчас.

Как отмечают эксперты, помимо общего негативного фона на рынке из-за нехватки полупроводников, на ситуацию с MINI наложился простой завода в Оксфорде и возможное урезание квот для России ради более развитых рынков.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2021 года российские дилеры MINI реализовали 1583 автомобиля, что на 43% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России планируется начать продажи полностью электрического MINI Cooper SE в России. Он оснащается электрической силовой установкой мощностью 184 л.с., а запас хода электрического хэтчбека на одной зарядке составляет от 203 до 234 км (в соответствии с испытательным циклом WLTP).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили MINI, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: MINI