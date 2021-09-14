Changan Uni-K ожидается в России до конца 2021 года

Компания Changan завершает сертификацию в России кроссовера Uni-K, который должен поступить в продажу до конца нынешнего года. Новинка имеет габариты 4865 x 1948 x 1700 мм при колесной базе 2890 мм. Под капотом автомобиля установлен турбомотор Blue Whale 2.0T нового поколения мощностью 232 л.с. и крутящим моментом 390 Нм, который работает в сочетании с автоматической коробкой передач Aisin 8AT и полным приводом. Стоимость Uni-K в Китае – от 153,9 до 184,9 тыс. юаней, что в пересчете на рубли по актуальному курсу составляет 1,74-2,09 млн рублей, пишет портал «Китайские автомобили».

Кроме того, до конца 2021 года на российском рынке ожидаются рестайлинговые кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus. А вот судьба седана Eado, который также планировалось привезти в нашу страну, пока остается под вопросом – по данным источников, в 2021 году в России он точно не появится, а модельный план на будущий год еще не утвержден.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Changan реализовали 3186 автомобилей, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Лидерами продаж являются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Changan